МИД РФ обсудил Украину с властями ОАЭ и поблагодарил Абу-Даби за посредничество

Замглавы МИД России Георгий Борисенко в ходе рабочей поездки в Объединённые Арабские Эмираты провёл переговоры с эмиратскими официальными лицами, центральной темой которых стала ситуация вокруг Украины.
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