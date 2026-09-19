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BYD Formula S: почти Porsche Taycan, но с ценой 2 млн рублей и с зарядкой за 5 минут

BYD Formula S: почти Porsche Taycan, но с ценой 2 млн рублей и с зарядкой за 5 минут

5 минут. Ровно столько нужно, чтобы зарядить Formula S с 10 до 70%. Новый электромобиль BYD получил 657 л.

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Леонид

Сколько он высосет налогов удовлетворяя аппетиты верхов в нашей стране? Нулевые налоги только пока. Для затравки.
Во всем мире лошади и налоги никак не связаны. И только в России одно зависит от другого потому, что кому-то это видится подходящим.
Так что, машина для толстосумов.