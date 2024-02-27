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Закон, порядок, государство

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Пусковые установки ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду 9 мая

Пусковые установки ПГРК «Ярс» прибыли в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду 9 мая

В ходе приготовления к военному параду на Красной площади в соединении были проведены подготовка и контрольные занятия с экипажами парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

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