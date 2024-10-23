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Число прибывших на Украину с 2022 года наемников раскрыли

Число прибывших на Украину с 2022 года наемников раскрыли

С февраля 2022 года на Украину прибыли около 15 тысяч наемников из более чем сотни стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

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