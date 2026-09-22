The U.S. Has More Leverage in Iraq Than It Thinks

If U.S. forces leave Iraq by 30 September 2026, Washington should view the departure not as the end of its relationship with Baghdad but as an opportunity to redefine it.
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