Неотвратимость наказания. За хищение имущества сельхозорганизации - полтора года лишения свободы условно.

Прокуратура Бобруйского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении механизатора одной из сельскохозяйственных организаций района, который в июне 2020 года, а затем повторно в октябре 2023 года тайно похитил химические препараты, принадлежащие организации, причинив ущерб на общую сумму более 750 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии