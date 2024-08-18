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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Неотвратимость наказания. За хищение имущества сельхозорганизации - полтора года лишения свободы условно.

Неотвратимость наказания. За хищение имущества сельхозорганизации - полтора года лишения свободы условно.

Прокуратура Бобруйского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении механизатора одной из сельскохозяйственных организаций района, который в июне 2020 года, а затем повторно в октябре 2023 года тайно похитил химические препараты, принадлежащие организации, причинив ущерб на общую сумму более 750 рублей.

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