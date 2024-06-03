Елена Никитина: «Один из первых лозунгов ДНР: «Народная экономика без олигархов и коррупции!»

"«Народная экономика без олигархов и коррупции!»" КТО ЖЕ ТЕБЕ ДАСТ .... ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ !!! Олигарх - имеет статус хозяина страны(все законы , правила игры написаны под их интересы !) , коррупция один из инструментов управления .... !

Владимир Карпов

Поэтому я давно говорю - русские в Донбассе более русские, чем многие русские в России ...!!! Русские в Донбассе уже давно это доказали и на словах и на деле, да и самой жизнью !!! Россия восхищается стойкостью и мужеством своих донбасских сыновей и дочерей !!!