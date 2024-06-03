«Обман у наших противников просто в крови — это их и тактика, и стратегия»», — уверена советник главы ДНР, журналист Елена Никитина (Пушилина).
Елена Никитина: «Один из первых лозунгов ДНР: «Народная экономика без олигархов и коррупции!»
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
"«Народная экономика без олигархов и коррупции!»" КТО ЖЕ ТЕБЕ ДАСТ .... ЭТО РЕАЛИЗОВАТЬ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ !!! Олигарх - имеет статус хозяина страны(все законы , правила игры написаны под их интересы !) , коррупция один из инструментов управления .... !
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19 час.
Владимир Карпов
Хороши благие намерения ... Вот только будет ли это в реальности ???
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8 час.
Владимир Карпов
Поэтому я давно говорю - русские в Донбассе более русские, чем многие русские в России ...!!! Русские в Донбассе уже давно это доказали и на словах и на деле, да и самой жизнью !!! Россия восхищается стойкостью и мужеством своих донбасских сыновей и дочерей !!!
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8 час.
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