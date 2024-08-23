Фото: Олег Рукавицын, Царьград В России пора наконец-то подумать о счастье русских людей, а не иностранцев.
Пора подумать о счастье русских. Депутат поставил ультиматум мигрантам: "Никаких семей и паспортов"
Комментарии
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Виктор Сухачев
А зачем изначально выдавали паспорта гастарбайтерам? Да еще и семьи разрешили тащить в Россию? Чем это было обосновано? тупостью? непониманием ситуации ик чему это приведет?... Просто тащили их к нам как дешевых рабов, которые нужны алигархам и "царькам"разного пошиба, ведь нормальному, образованному народу нужно достойно платить, а "мягко" сказать, низкоинтелектуальной толпе из мест, не знающих цивилизации можно платить гроши -и они по своей тупости довольны и наши толстосумы и казнокрады довольны, а про народ ни кто из них не думал и не думает. Я полностью согласен с проектом - только работа, заработок и ни каких семей, паспортов и денежных содержаний и компенсаций, предназначенных для наших людей, а не для тех приезжих, которые не имеют к этому ни какого отношения. Вопросы демографии нужно решать не за счет увеличения приезжих иноземцев и иноверцев, а иными путями...
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5 час.
Алексей Тан
Эта программа, по замене коренного населения на "новый народ"... была запущена... ещё в 92-ом.... когда из паспорта, удалили... ПУНКТ национальность!... и всё!... и вдруг разные "симоняны" и "соловьёвы", сванидзе и кто "родился" в Москве .... все "русскими" стали... О! как!... И если евреи Симоняны и соловьёвы русские.... ТО Я то КТО!!??.... коренной житель центральных земель РУССКИХ.... И даже на верху уже всякие руководители... Блевотину ГНАТЬ стали... мол все мы русские... НЕТ!!!... Только КОРЕННЫЕ народы России ... считаются РУССКИМ народом... но этнос и национальность ни кто не отменял... А всякие евреи, армяне, грузины и др. инородцы... НИ какого отношения, к КОРЕННОМУ народу России....НЕ ИМЕЮТ!!!.
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4 час.
Maxim
Включить отзыв мигропутатов на Госсуслугах, кто не так голосовал..
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6 мин.
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