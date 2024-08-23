Пора подумать о счастье русских. Депутат поставил ультиматум мигрантам: "Никаких семей и паспортов"

Виктор Сухачев

А зачем изначально выдавали паспорта гастарбайтерам? Да еще и семьи разрешили тащить в Россию? Чем это было обосновано? тупостью? непониманием ситуации ик чему это приведет?... Просто тащили их к нам как дешевых рабов, которые нужны алигархам и "царькам"разного пошиба, ведь нормальному, образованному народу нужно достойно платить, а "мягко" сказать, низкоинтелектуальной толпе из мест, не знающих цивилизации можно платить гроши -и они по своей тупости довольны и наши толстосумы и казнокрады довольны, а про народ ни кто из них не думал и не думает. Я полностью согласен с проектом - только работа, заработок и ни каких семей, паспортов и денежных содержаний и компенсаций, предназначенных для наших людей, а не для тех приезжих, которые не имеют к этому ни какого отношения. Вопросы демографии нужно решать не за счет увеличения приезжих иноземцев и иноверцев, а иными путями...