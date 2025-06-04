Если эту информационную войну нам хочется выигрывать, то надо делать как Израиль...

Вадим Кузнецов

Ну что за позиция. Даже если сгорели три самолета, даже если всего один поврежден - это, во-первых, убытки, во-вторых - ПОЗОРИЩЕ. В тысячах километров от фронта происходит такое безобразие. Так что и проблема есть, ивиновные есть, и у них есть фамилии. А вот будет ли хотя бы какая-то попытка решить проблему - неизвестно. За четыре года ее не решили.