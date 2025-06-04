Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    За преступление подростков должен депортироваться весь клан - папы-мамы, бабушки-дедушки, братья-сестры. Неужели нель...Потом долго отмыв...
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Если эту информационную войну нам хочется выигрывать, то надо делать как Израиль...

Если эту информационную войну нам хочется выигрывать, то надо делать как Израиль...

  Мне тут пишут, мол, «самолетов уничтожили много», «все они очень дорогие», и вообще, «всё это страшно возмутительно и нельзя молчать».

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Комментарии
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Людмила Редько
В этом есть большой плюс: 1. Продолжать чистку на всех уровнях 2. Не почивать на лаврах и не заниматься шапкозакидательством
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15 час.
Вадим Кузнецов
Ну что за позиция. Даже если сгорели три самолета, даже если всего один поврежден - это, во-первых, убытки, во-вторых - ПОЗОРИЩЕ. В тысячах километров от фронта происходит такое безобразие. Так что и проблема есть, ивиновные есть, и у них есть фамилии. А вот будет ли хотя бы какая-то попытка решить проблему - неизвестно. За четыре года ее не решили.
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13 час.
М
ММ
Главное, о чем НЕ НАПИСАЛИ В СТАТЬЕ: кто виноват и как наказали виновных? Все добренькие и можно легко давать взрывать дорогое оружие?
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11 час.
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