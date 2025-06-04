Мне тут пишут, мол, «самолетов уничтожили много», «все они очень дорогие», и вообще, «всё это страшно возмутительно и нельзя молчать».
Если эту информационную войну нам хочется выигрывать, то надо делать как Израиль...
Комментарии
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Людмила Редько
В этом есть большой плюс: 1. Продолжать чистку на всех уровнях 2. Не почивать на лаврах и не заниматься шапкозакидательством
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15 час.
Вадим Кузнецов
Ну что за позиция. Даже если сгорели три самолета, даже если всего один поврежден - это, во-первых, убытки, во-вторых - ПОЗОРИЩЕ. В тысячах километров от фронта происходит такое безобразие. Так что и проблема есть, ивиновные есть, и у них есть фамилии. А вот будет ли хотя бы какая-то попытка решить проблему - неизвестно. За четыре года ее не решили.
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13 час.
М
ММ
Главное, о чем НЕ НАПИСАЛИ В СТАТЬЕ: кто виноват и как наказали виновных? Все добренькие и можно легко давать взрывать дорогое оружие?
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11 час.
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