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Донато сделал первый хет-трик в НХЛ в матче с «Вегасом». Форвард набрал 57 очков в 71 игре – он лучший снайпер и бомбардир «Чикаго»

Нападающий «Чикаго» забил три гола в ворота «Вегаса» (3:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 28-летний хоккеист сделал первый хет-трик в лиге.

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