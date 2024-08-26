Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Банк Китая оставил ставку по среднесрочным кредитам на уровне 2,3%

В понедельник, 26 августа, Центральный банк Китая продлил сроки погашения среднесрочных кредитов и влил деньги в финсистему, тем самым оправдав ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения по мере того, как экономика изо всех сил пытается набрать обороты, передает Reuters.

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