ЦБ Китая оставил ставку по среднесрочным кредитам на уровне 2,3% и влил деньги в финсистему

В понедельник, 26 августа, Центральный банк Китая продлил сроки погашения среднесрочных кредитов и влил деньги в финсистему, тем самым оправдав ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения по мере того, как экономика изо всех сил пытается набрать обороты, передает Reuters.
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