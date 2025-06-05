СМИ: в редакции «Ура.ру» проходят обыски

В екатеринбургской редакции информагентства «Ура.ру» сегодня проходят обыски. По данным источников «ТАСС» в правоохранительных органах, задержаны двое сотрудников издания, в том числе редактор Денис Аллаяров.
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