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СМИ: в редакции «Ура.ру» проходят обыски

СМИ: в редакции «Ура.ру» проходят обыски

В екатеринбургской редакции информагентства «Ура.ру» сегодня проходят обыски. По данным источников «ТАСС» в правоохранительных органах, задержаны двое сотрудников издания, в том числе редактор Денис Аллаяров.

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