Врачи стали самыми дефицитными профессиями в Иркутской области за март

В марте по данным сервиса hh.ru в Иркутской области наиболее востребованными специалистами оказались водители, менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, кассиры, машинисты, а также повара, пекари и кондитеры.
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