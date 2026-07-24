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Американец кинул главную команду Татарстана ради Швейцарии. Лабанк обещал перейти в «Ак Барс» и пропал

Американец кинул главную команду Татарстана ради Швейцарии. Лабанк обещал перейти в «Ак Барс» и пропал

Прикрылся семейными обстоятельствами.«Ак Барс» — главные неудачники межсезонья КХЛ. Команда, которая весной совершила главный сюрприз в плей-офф, добравшись до финала Кубка Гагарина, катает своих болельщиков на эмоциональных горках.

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