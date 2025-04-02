В России могут установить лимит на банковские карты

С таким предложением выступил глава прокуратуры Игорь Краснов Генеральная прокуратура направила в Совет безопасности России предложения по совершенствованию нормативного регулирования деятельности риелторов, которые часто становятся инструментом для мошенников, стремящихся быстро продать квартиры пострадавших.
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