В России могут установить лимит на банковские карты

С таким предложением выступил глава прокуратуры Игорь Краснов Генеральная прокуратура направила в Совет безопасности России предложения по совершенствованию нормативного регулирования деятельности риелторов, которые часто становятся инструментом для мошенников, стремящихся быстро продать квартиры пострадавших.