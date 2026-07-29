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Сферы Дайсона оказались иллюзией: «Джеймс Уэбб» развеял надежду на следы инопланетян

Сферы Дайсона оказались иллюзией: «Джеймс Уэбб» развеял надежду на следы инопланетян

Аномальное инфракрасное излучение двух звёзд-кандидатов исходило не от мегаструктур, а от галактик, выстроившихся на одной линии видимости со звёздамиАстрономы, используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), опровергли существование сфер Дайсона [гипотетических мегаструктур, поглощающих энергию звёзд] вокруг двух объектов, ранее считавшихся самыми перспективными кандидатами.

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