Сферы Дайсона оказались иллюзией: «Джеймс Уэбб» развеял надежду на следы инопланетян

Аномальное инфракрасное излучение двух звёзд-кандидатов исходило не от мегаструктур, а от галактик, выстроившихся на одной линии видимости со звёздамиАстрономы, используя космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST), опровергли существование сфер Дайсона [гипотетических мегаструктур, поглощающих энергию звёзд] вокруг двух объектов, ранее считавшихся самыми перспективными кандидатами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии