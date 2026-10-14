Совещание Владимира Путина по кибербезопасности, запланированное на 14 октября, носит системный характер и не связано с атаками на дата-центры «Яндекса» и Сбера.
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