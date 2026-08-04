Госинспекторы РФ и КНР провели антибраконьерские учения в Китае

Сотрудники служб охраны природы России и Китая приняли участие в совместных антибраконьерских соревнованиях в рамках работы первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".
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