Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Госинспекторы РФ и КНР провели антибраконьерские учения в Китае

Госинспекторы РФ и КНР провели антибраконьерские учения в Китае

Сотрудники служб охраны природы России и Китая приняли участие в совместных антибраконьерских соревнованиях в рамках работы первого в мире трансграничного резервата для амурских тигров и дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

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