В Казани в рамках нацпроекта отремонтировали две улицы, посвященные космонавтике

Сегодня исполняется 64 года с момента первого полета человека в космос. В честь этого события в различных регионах России, включая Татарстан, были названы улицы, парки и скверы в честь известных космонавтов и ученых, внесших значительный вклад в развитие космонавтики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии