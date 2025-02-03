Золотой граммофон: Майли Сайрус, Леди Гага и Уилл Смит

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии "Grammy", триумфатором которой стала Бейонсе, получившая награду за "Лучший кантри-альбом" из рук кантри-принцессы Тейлор Свифт.
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