ВСУ атаковали Ялту морскими беспилотниками Украинские боевики атаковали Ялту при помощи безэкипажных катеров.
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ВСУ атаковали Ялту морскими беспилотниками Украинские боевики атаковали Ялту при помощи безэкипажных катеров.
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