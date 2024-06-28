В ходе операции «Нелегал» из Петербурга депортировали 300 мигрантов-нелегалов

Лариса Поплавская

Очень мало депортаций при таком притоке. Почему до сих пор нет никакого ограничения для въезда к нам в страну после всех событий таких как Крокус, отравление людей едой, где они занимают по колличеству работников,лидирующие позиции. Сколько еще времени будут давить налогами и повышенными ценами и тарифами, чтобы содержать эту черномазую братию, которая как минимум внесла один рубля в наши налогооблагающие органы, зато получает льгот на сотни тысяч, включая мат капитал на детей другого гассударства, но родив одного у нас и то не работая ни одного дня. В то время как их мужья вместо работы стоят в очереди на получения оружия в нашей стране. Шляющихся по городу без дела, пристающих и хамящих нашим женщинам и детям. Это вы нас обижаете своими личными з/платами ничего не делая, мигрантами. .Хватит делать умный вид сидя на унитазе