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В ходе операции «Нелегал» из Петербурга депортировали 300 мигрантов-нелегалов

В ходе операции «Нелегал» из Петербурга депортировали 300 мигрантов-нелегалов

В рамках недавней операции «Нелегал» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция обнаружила и пресекла активность 300 мигрантов, которых теперь ждет выдворение из России.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Очень мало депортаций при таком притоке. Почему до сих пор нет никакого ограничения для въезда к нам в страну после всех событий таких как Крокус, отравление людей едой, где они занимают по колличеству работников,лидирующие позиции. Сколько  еще  времени будут давить налогами и повышенными ценами и тарифами, чтобы содержать эту черномазую братию, которая как  минимум внесла один рубля в наши налогооблагающие органы, зато получает льгот на сотни тысяч, включая мат капитал на детей другого гассударства, но родив одного у нас и то не работая ни одного дня. В то время как их мужья вместо работы стоят в очереди на получения оружия в нашей стране. Шляющихся по городу без дела, пристающих и хамящих нашим женщинам и детям.  Это вы нас обижаете  своими  личными з/платами ничего не делая, мигрантами.  .Хватит делать умный вид сидя на унитазе
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