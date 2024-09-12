Ежедневные подарки, награды за подвиги и уникальный контент — в ArcheAge запусти...

Ежедневные подарки, награды за подвиги и уникальный контент — в ArcheAge запустили новый сервер «Мираж»В популярной многопользовательской ролевой игре ArcheAge запустили новый сервер «Мираж», который называют глотком свежего воздуха для всех, кто хочет начать свое путешествие с чистого листа и развиваться на равных с опытными геймерами.