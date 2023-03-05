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Дана Уайт: «Мы пока не обсуждали следующего соперника для Махачева»

Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о следующем сопернике для чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева.

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