Raqam: больницы Газы на грани «коллапса»

По сообщениям телеграм-канала Raqam, больницы в Газе переполнены. Об этом стало известно 13 октября. «Больницы в Газе находятся на грани коллапса, и доступ бригад скорой медицинской помощи на места серьезно затруднен из-за повреждения инфраструктуры», — указано в сообщении.