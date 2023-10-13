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Raqam: больницы Газы на грани «коллапса»

Raqam: больницы Газы на грани «коллапса»

По сообщениям телеграм-канала Raqam, больницы в Газе переполнены. Об этом стало известно 13 октября.  «Больницы в Газе находятся на грани коллапса, и доступ бригад скорой медицинской помощи на места серьезно затруднен из-за повреждения инфраструктуры», — указано в сообщении.

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