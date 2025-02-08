Как мастера собирают модели кораблей в бутылках

Корабли в бутылках - это не просто красивый сувенир, а настоящее искусство. Наверняка вы хоть раз видели такие и точно в этот момент задавались вопросом: а как мастера собирают такие корабли в бутылках? Интересно, что в английском языке это искусство называется Impossible Bottle - "невозможная бутылка", что точно отражает удивительность и сложность процесса.