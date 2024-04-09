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ИЗВЕСТИЯ iz

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Полевой фильтр: участки для многодетных обеспечат инфраструктурой

Полевой фильтр: участки для многодетных обеспечат инфраструктурой

По итогам встречи с участниками и победителями семейных конкурсов президент Владимир Путин поручил региональным властям обеспечивать инфраструктурой земельные участки, которые бесплатно предоставляются многодетным семьям.

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