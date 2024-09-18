Avia.pro - СМИ Тюменская область, где нефть бьёт ключом, а депутатские сумочки пробивают все мыслимые и немыслимые финансовые потолки! Недавно на форуме TNF тюменская депутатка Наталья Шевчик появилась с сумочкой, которая, по мнению внимательных участников мероприятия, выглядит точь-в-точь как модель от Celine.
Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей
Комментарии
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НА
Наталия Акимова
Автор забыл упомянуть, какую партию представляет данный "народный избранник". Полагаю, партию власти - ЕР, названную в народе партией воров и жуликов.
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12 час.
Александр Попов
УРОДОВ всегда ХВАТАЛО.
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11 час.
НК
Наталья Котельникова
Кресла пусть сами себе выкупают, на свои "кровные", непосильным трудом налоббированные.
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8 час.
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