Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Avia.pro - СМИ Тюменская область, где нефть бьёт ключом, а депутатские сумочки пробивают все мыслимые и немыслимые финансовые потолки! Недавно на форуме TNF тюменская депутатка Наталья Шевчик появилась с сумочкой, которая, по мнению внимательных участников мероприятия, выглядит точь-в-точь как модель от Celine.

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Комментарии
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НА
Наталия Акимова
Автор забыл упомянуть, какую партию представляет данный &quot;народный избранник&quot;. Полагаю, партию власти - ЕР, названную в народе партией воров и жуликов.
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УРОДОВ всегда ХВАТАЛО.
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Наталья Котельникова
Кресла пусть сами себе выкупают, на свои &quot;кровные&quot;, непосильным трудом налоббированные.
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