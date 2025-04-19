HR Эксперт Семенова: для успешной работы нужно развивать стрессоустойчивость

Отношения с начальником играют ключевую роль в оценке удовлетворенности работой. Если руководитель позволяет себе негативные высказывания в адрес сотрудников, то атмосфера в коллективе становится токсичной, и тогда многие начинают задумываться о смене компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии