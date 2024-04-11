Россия намерена начать операции в Харькове и Одессе в ближайшее время Ирэн ОрлонскаяВ мае текущего года отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор рассказал о значительном наступлении российских войск.
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