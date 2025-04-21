Беспилотники угрожают безопасности авиаперелетов в США: рост инцидентов

Беспилотники возле аэропортов США представляют растущую угрозу для пассажирских самолетов. По данным Associated Press, FAA фиксирует рекордное число опасных сближений, предпринимая меры по контролю воздушного пространства.
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