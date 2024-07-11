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Два голландца и бельгиец проникли на космодром "Байконур". Уйти по-тихому не вышло

Два голландца и бельгиец проникли на космодром "Байконур". Уйти по-тихому не вышло

Два голландца и бельгиец незаконно проникли на территорию космодрома Байконур. Уйти, как надеялись граждане ЕС, по-тихому не вышло.

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