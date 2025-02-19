Атака на нефтепровод КТК будет иметь неожиданные последствия для Зеленского О фатальной ошибке Зеленского и возможной реакции Трампа в материале портала Пронедра.
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Атака на нефтепровод КТК будет иметь неожиданные последствия для Зеленского О фатальной ошибке Зеленского и возможной реакции Трампа в материале портала Пронедра.
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