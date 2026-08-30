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Минобороны сообщило об отражении массированной атаки 494 беспилотников

Минобороны сообщило об отражении массированной атаки 494 беспилотников

ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника над 15 регионами страны, а также над Азовским и Черным морями.

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