Волейболистки «Орла» проиграли в «Кубке Протона»

В матче с молодежкой «Протона» орловские волейболистки уступили со счетом 1:3, турнир выиграла команда-хозяйка «Протон-2».
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