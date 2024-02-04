28 человек, среди которых один ребенок, стали жертвами террористического удара ВСУ по Лисичанску

3 февраля около 14.30 часов боевики ВСУ ударили, предположительно, из РСЗО «HIMARS» по Лисичанску. Под варварский удар попали пекарня и расположенное рядом кафе, где традиционно находится много мирных жителей.
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