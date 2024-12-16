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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о 3:1 с «Лионом»: «ПСЖ» создал много моментов и заслужил победу, показав цельную игру с самого начала матча» 

«Думаю, сегодня мы показали цельную игру с самого начала матча. Мы пропустили в ситуации, когда Нуну [Мендеш] не сработал должным образом.

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