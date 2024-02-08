В России отреагировали на отказ Китая в заправке контейнеровоза Moskva

Отказать в заправке принадлежащему российской транспортной группе Fesco контейнеровозу Moskva могла не китайская компания, а совместная с Западом или иностранная, предположила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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