Способы пополнения транспортных карт после перехода на «Тройку» назвали в Новосибирске

В регионе продолжает действовать МПК «Социальная карта», менять карты не нужно. Средства на карте автоматически перенесены, поэтому баланс не сгорит и не потеряется, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
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