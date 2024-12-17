Способы пополнения транспортных карт после перехода на «Тройку» назвали в Новосибирске

В регионе продолжает действовать МПК «Социальная карта», менять карты не нужно. Средства на карте автоматически перенесены, поэтому баланс не сгорит и не потеряется, сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.