Ликвидированный под Петербургом диверсант уехал из РФ из-за мобилизации

Ликвидированный в Ленинградской области сотрудниками ФСБ диверсант Николай Сурнов сбежал из России из-за мобилизации, однако вернулся незадолго до трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.
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