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Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о спросе в Китае и «охлаждения» на Ближнем Востоке

Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о спросе в Китае и «охлаждения» на Ближнем Востоке

Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о спросе в Китае и «охлаждения» на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваВо вторник 30 июля цены на нефть продолжили снижение, затянувшееся с предыдущей сессии, на фоне опасений по поводу спроса в Китае.

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