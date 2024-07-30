Нефть теряет в цене на фоне беспокойства о спросе в Китае и «охлаждения» на Ближнем Востоке Татьяна АрестоваВо вторник 30 июля цены на нефть продолжили снижение, затянувшееся с предыдущей сессии, на фоне опасений по поводу спроса в Китае.