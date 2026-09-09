Путин и Трамп обсуждали возможность проведения саммита Россия-Китай-США

РИА Новости/Сергей Бобылев, Zuma/TASS Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора обсуждали возможность проведения трехстороннего саммита России, Китая и США.
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