New York Times: самороспуск РПК может увеличить поддержку Эрдогана среди курдов

Самороспуск Рабочей партии Курдистана (РПК) может увеличить поддержку турецкого президента Реджепа Эрдогана среди курдов, к чему, по мнению многих экспертов, глава государства стремится, чтобы изменить Конституцию и баллотироваться на третий срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии