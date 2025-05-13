New York Times: самороспуск РПК может увеличить поддержку Эрдогана среди курдов

Самороспуск Рабочей партии Курдистана (РПК) может увеличить поддержку турецкого президента Реджепа Эрдогана среди курдов, к чему, по мнению многих экспертов, глава государства стремится, чтобы изменить Конституцию и баллотироваться на третий срок.