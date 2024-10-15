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Вечерний Новосибирск

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Основу продовольственной безопасности рассмотрят на VII Агрофоруме Новосибирской области

Основу продовольственной безопасности рассмотрят на VII Агрофоруме Новосибирской области

«С каждым годом мы наблюдаем рост популярности данного мероприятия, так как здесь созданы условия для обмена опытом, мнениями, инновациями, технологиями продвижения новейших товаров и услуг в сфере АПК, для формирования стратегических инициатив в области государственной политики по поддержке сельского хозяйства, выработки механизмов стабильного развития агропромышленного комплекса», – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

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