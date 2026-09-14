Эксперт предсказала 118 выходных для русских в 2027 году

В 2027 году работающие русские получат 118 выходных дней, сообщила эксперт Екатерина Медякова. Согласно производственному календарю, при пятидневной неделе русские отработают 247 дней.
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