США передали Украине ультиматум Путина

Какие-то области останутся в нейтральной (внеблоковой) Украине и пусть в Раде примут Конституцию о конфедеративном устройстве страны. Возможно как парламентская республика. Это и будет система "сдержек и противовесов". Как обеспечить контроль за демилитаризацией (без поставок вооружений) - так друг на друга будут "стучать" при "прозрачном" бюджете.

Владимир Буевич

Хохлы хотят видеть европейцев за столом переговоров, так вот и подтянуть туда Орбана. Пусть им прямо скажет, хотите мира отдавайте венграм назад Закарпатье. Глядя на это и поляки подтянуться. Скажут что бы вернули им Западную Украину, а потом и румыны потребуют свое. Так что нам назад Киев, всю Малороссию и Причерноморье, этим остальное. Вот и все. Каждый получит все то что хочет вернуть. И будет мир на века, потому как не будет хохлов с их наглостью, подлостью, жадностью и хитрожопостью.