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США передали Украине ультиматум Путина

США передали Украине ультиматум Путина

По данным Bloomberg Россия даже не собирается обсуждать никаких других территориальных вариантов, кроме признания ее новых Конституционных границ, которые стали результатом референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Какие-то области останутся в нейтральной (внеблоковой) Украине и пусть в Раде примут Конституцию о конфедеративном устройстве страны. Возможно как парламентская республика. Это и будет система &quot;сдержек и противовесов&quot;. Как обеспечить контроль за демилитаризацией (без поставок вооружений) - так друг на друга будут &quot;стучать&quot; при &quot;прозрачном&quot; бюджете.
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9 час.
Н
Николай
Зап. вукраину - венграм, румынам, полякам - пусть с бандерами потешатся! Вукраина - Житомирская, Винницкая и еще пара левобережных обл.!!!
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7 час.
Владимир Буевич
Хохлы хотят видеть европейцев за столом переговоров, так вот и подтянуть туда Орбана. Пусть им прямо скажет, хотите мира отдавайте венграм назад Закарпатье. Глядя на это и поляки подтянуться. Скажут что бы вернули им Западную Украину, а потом и румыны потребуют свое. Так что нам назад Киев, всю Малороссию и Причерноморье, этим остальное. Вот и все. Каждый получит все то что хочет вернуть. И будет мир на века, потому как не будет хохлов с их наглостью, подлостью, жадностью и хитрожопостью.
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6 час.
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