В ДК "Победа" проходит традиционный конкурс по спортивному танцу "Янтарный листопад", организатором которого выступает танцевально-спортивный клуб "Браво", Новоаннинский КДК.
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В ДК "Победа" проходит традиционный конкурс по спортивному танцу "Янтарный листопад", организатором которого выступает танцевально-спортивный клуб "Браво", Новоаннинский КДК.