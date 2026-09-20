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Царьград

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Вкусное блюдо из фарша и перца: уникальный рецепт за 30 минут

Вкусное блюдо из фарша и перца: уникальный рецепт за 30 минут

Откройте для себя рецепт маринованного сладкого перца, фаршированного говяжьим фаршем, с добавлением ветчины, лука и чеснока.

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