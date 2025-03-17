Юрий Носов: «Сохранение исторической памяти ради будщих поколений»

Генеральный директор Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина и председатель петербургского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Носов рассказал, как в городе создают базу надежных исторических документов - Юрий Станиславович, какие задачи решает региональное отделение? - В первую очередь отделение призвано реализовывать задачи, которые стоят пе ред общероссийской организацией.
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